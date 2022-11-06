Видеообзор победы Руне над Джоковичем в матче за титул на «Мастерсе» в Париже
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Датский теннисист Хольгер Руне (18-й в рейтинге ATP) стал победителем серии «Мастерс» в Париже (Франция), обыграв серба Новака Джоковича (седьмой в рейтинге ATP).
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами с финального матча «Мастерса» в Париже.
Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
Хольгер Руне одержал волевую победу со счётом 3:6, 6:3, 7:5. Новак Джокович не смог защитить трофей, который завоевал в прошлом году.
Благодаря победе в Париже датчанин заработал € 836 355 призовых и 1000 рейтинговых очков. По пути к трофею Руне обыграл таких теннисистов, как швейцарец Стэн Вавринка, поляк Хуберт Хуркач, россиянин Андрей Рублёв, испанец Карлос Алькарас и канадец Феликс Оже-Альяссим.
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