Новак Джокович сравнил 19-летних Карлоса Алькараса и Хольгера Руне

Сербский теннисист Новак Джокович (седьмой в рейтинге ATP) сравнил 19-летних датчанина Хольгера Руне (18-й в рейтинге ATP) и испанца Карлоса Алькараса (первый в рейтинге ATP).

«Они похожи с точки зрения физиологии. Я думаю, что они в отличной форме. Карлос и Хольгер очень усердно тренируются. Очень преданные ребята. Хорошо защищаются. Они очень сформированные игроки для 19-летних парней — это впечатляет. Кроме того, их энергия на корте, мотивация, желание преуспеть и оставаться психически крепкими впечатляют», — приводит слова Джоковича Sportskeeda.

Хольгер Руне в финале турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) одержал волевую победу над Джоковичем со счётом 3:6, 6:3, 7:5. Благодаря победе в Париже датчанин заработал € 836 355 призовых и 1000 рейтинговых очков.