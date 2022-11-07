Навратилова тремя словами отреагировала на новость, что Алькарас пропустит Итоговый

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова в своих социальных сетях тремя словами отреагировала на новость, что первая ракетка мира Карлос Алькарас не сыграет на Итоговом турнире АТР из-за травмы.

«Это очень плохо», — написала Мартина Навратилова.

У Карлоса Алькараса диагностировали разрыв внутренней косой мускулатуры левой боковой брюшной стенки. Ожидается, что из-за травмы он пропустит около шести недель.

19-летний Карлос Алькарас одержал победу в дебютном для себя финале турнира «Большого шлема», став чемпионом US Open – 2022. В финальном матче испанец обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3. После этой победы испанец поднялся на первую строчку в рейтинге ATP, став самой молодой первой ракеткой мира в истории мужского тенниса.