Новак Джокович рассказал о настрое на Итоговый турнир ATP

Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал об ожиданиях от Итогового чемпионата ATP. Сегодня, 6 ноября, Джокович в финале турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) проиграл датчанину Хольгеру Руне.



«Каждый турнир важен на нынешней стадии моей карьеры. Я пытаюсь побеждать везде, где играю. Это не тайна. Это моя психология и настрой на турнир. Я чувствую себя очень хорошо на корте. Думаю, что я играю в очень хороший теннис.



Нужно быть свежим, в хорошей форме. Хорошо, что там есть день перерыва между матчами на групповом этапе. Поэтому есть возможность восстановиться.

Посмотрим. Я выступал там в прошлом году, играл в очень хороший теннис. Дошёл до полуфинала, был очень напряжённый матч со Зверевым, который стал в итоге чемпионом. Я понимаю, что условия изменились. Нужно хорошо подавать. У меня будет время для тренировок, несколько дней. Надеюсь, что буду в оптимальном состоянии», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.