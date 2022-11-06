Новак Джокович рассказал о настрое на Итоговый турнир ATP

Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал об ожиданиях от Итогового чемпионата ATP. Сегодня, 6 ноября, Джокович в финале турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) проиграл датчанину Хольгеру Руне.
«Каждый турнир важен на нынешней стадии моей карьеры. Я пытаюсь побеждать везде, где играю. Это не тайна. Это моя психология и настрой на турнир. Я чувствую себя очень хорошо на корте. Думаю, что я играю в очень хороший теннис.
Нужно быть свежим, в хорошей форме. Хорошо, что там есть день перерыва между матчами на групповом этапе. Поэтому есть возможность восстановиться.
Посмотрим. Я выступал там в прошлом году, играл в очень хороший теннис. Дошёл до полуфинала, был очень напряжённый матч со Зверевым, который стал в итоге чемпионом. Я понимаю, что условия изменились. Нужно хорошо подавать. У меня будет время для тренировок, несколько дней. Надеюсь, что буду в оптимальном состоянии», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.
- 6 ноября 2022
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