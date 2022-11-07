Руне — о триумфе на «Мастерсе»: сбылась маленькая мечта, хотя у меня есть и большие

Датский теннисист Хольгер Руне (18-й в рейтинге ATP) прокомментировал триумф на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В финале датчанин обыграл серба Новака Джоковича (седьмой в рейтинге ATP) со счётом 3:6, 6:3, 7:5.
«Стоять здесь с трофеем — просто невероятно, потрясающее чувство. Было трудно ожидать этого, начав неделю с тремя матчболами.
После матча всё было очень эмоционально. Наверное, это лучшее чувство в моей жизни, за всю мою карьеру. Сбылась своего рода маленькая мечта, хотя у меня есть и большие мечты. Это действительно хороший шаг на пути к тому, чтобы иметь возможность играть такие матчи против одного из величайших игроков, таких как Новак. Мой уровень стресса был очень высоким, поэтому я очень рад пройти через это», — приводит слова Руне пресс-служба ATP.
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