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Джокович опубликовал пост после проигранного финала на «Мастерсе»

Джокович опубликовал пост после проигранного финала на «Мастерсе»
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Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович опубликовал пост после того, как в финале турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) проиграл датчанину Хольгеру Руне.

«Поздравляю Хольгера Руне и всю его команду. Как всегда, спасибо Парижу за потрясающие впечатления. Большое спасибо!», — написал сербский теннисист в одной из социальных сетей.

Напомним, Хольгер Руне одержал волевую победу над Джоковичем со счётом 3:6, 6:3, 7:5. Благодаря победе в Париже датчанин заработал € 836 355 призовых и 1000 рейтинговых очков. На пути к победе в турнире датский теннисист одолел Феликса Оже-Альяссима, Карлоса Алькараса, Андрея Рублёва, Хуберта Хуркачи и Стэна Вавринку.

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