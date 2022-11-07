Даниил Медведев опустился в рейтинге ATP, Андрей Рублёв — поднялся

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Российский теннисист Даниил Медведев, который в предыдущей версии рейтинга занимал третье место, опустился на две строчки и стал пятым. Андрей Рублёв, наоборот, поднялся на два места и вышел на седьмую строчку.
Датчанин Хольгер Руне, который выиграл «Мастерс» в Париже, отыграл сразу восемь мест и теперь замыкает первую десятку. Возглавляет рейтинг, как и прежде, 19-летний испанец Карлос Алькарас.
Рейтинг ATP. 7 ноября
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6820.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5820.
3 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5350.
4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5020.
5 (3). Даниил Медведев (Россия) — 4065.
6 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3995.
7 (9). Андрей Рублёв (Россия) — 3530.
8 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3320.
9 (11). Тейлор Фритц (США) — 2955.
10 (18). Хольгер Руне (Дания) — 2911…
20 (19). Карен Хачанов (Россия) — 1990…
60 (58). Аслан Карацев (Россия) — 795…
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