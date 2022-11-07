Арина Соболенко прокомментировала победу над Игой Свёнтек в полуфинале Итогового турнира

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над первой ракеткой мира, 21-летней полькой Игой Свёнтек в полуфинале Итогового чемпионата WTA. Соболенко обыграла Свёнтек со счётом 6:2, 2:6, 6:1.

«Я просто сказала себе, что надо оставаться агрессивной, оставаться в игре. Такой вид ментальности очень помог мне сегодня. Единственное, о чём я думала, — как заставить соперницу работать на корте. Только благодаря этому мне удалось показать невероятный теннис и добиться победы», — сказала Соболенко после матча.

В решающем матче Итогового турнира WTA Арина Соболенко сыграет с представительницей Франции Каролин Гарсией. Та в своём полуфинале обыграла гречанку Марию Саккари со счётом 6:3, 6:2.