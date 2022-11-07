Арина Соболенко высказалась о 12 эйсах в победном полуфинале с Игой Свёнтек на Итоговом

Седьмая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала то, что ей удалось выполнить 12 подач навылет в полуфинале Итогового турнира WTA, в котором её соперницей была первая ракетка мира 21-летняя полька Ига Свёнтек. Соболенко обыграла Свёнтек со счётом 6:2, 2:6, 6:1.

«В действительности я не думала об эйсах. Я просто выбирала цель и шла к ней. Думаю, только благодаря этому я смогла подать столько эйсов. Этот день стал для меня невероятным с точки зрения подачи», — сказала Соболенко после матча.

В решающем матче Итогового турнира WTA Арина Соболенко сыграет с представительницей Франции Каролин Гарсией. Та в своём полуфинале обыграла гречанку Марию Саккари со счётом 6:3, 6:2.