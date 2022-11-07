Кудерметова и Мертенс вышли в финал Итогового турнира

Девятая ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова в тандеме с бельгийкой Элисе Мертенс одержала победу в полуфинальной игре Итогового чемпионата WTA – 2022 в парном разряде. Соревнования проходят в Форт-Уэрте (штат Техас, США).

В полуфтнальном матче группового этапа Кудерметова и Мертенс обыграли представительницу Нидерландов Деми Схурс и спортсменку из США Дезире Кравчик со счётом 6:1, 6:1. Встреча продлилась 56 минут. Кудерметова и Мертенс один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять из девяти брейк-пойнтов. На счету Кравчик и Схурс два эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Ранее Кудерметова и Мертенс одержали третью победу в группе Пэм Шрайвер. Российско-бельгийский дуэт стал победителем этого квартета и вышел в полуфинал турнира с первой строчки. Со второго места в 1/2 финала соревнований вышла украинско-латвийская пара Людмила Киченок и Елена Остапенко.