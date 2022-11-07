Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кудерметова и Мертенс вышли в финал Итогового турнира

Кудерметова и Мертенс вышли в финал Итогового турнира
Комментарии

Девятая ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова в тандеме с бельгийкой Элисе Мертенс одержала победу в полуфинальной игре Итогового чемпионата WTA – 2022 в парном разряде. Соревнования проходят в Форт-Уэрте (штат Техас, США).

В полуфтнальном матче группового этапа Кудерметова и Мертенс обыграли представительницу Нидерландов Деми Схурс и спортсменку из США Дезире Кравчик со счётом 6:1, 6:1. Встреча продлилась 56 минут. Кудерметова и Мертенс один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять из девяти брейк-пойнтов. На счету Кравчик и Схурс два эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Ранее Кудерметова и Мертенс одержали третью победу в группе Пэм Шрайвер. Российско-бельгийский дуэт стал победителем этого квартета и вышел в полуфинал турнира с первой строчки. Со второго места в 1/2 финала соревнований вышла украинско-латвийская пара Людмила Киченок и Елена Остапенко.

Итоговый чемпионат WTA — парный разряд. 1/2 финала
07 ноября 2022, понедельник. 06:45 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		1  
         
Дезире Кравчик
США
Дезире Кравчик
Деми Схурс
Нидерланды
Деми Схурс
Д. Кравчик Д. Схурс
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022