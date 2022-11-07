Арина Соболенко высказалась о предстоящем финале с Каролин Гарсией на Итоговом турнире WTA

Седьмая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что думает по поводу предстоящего финального матча на Итоговом чемпионате WTA. Соперницей Соболенко станет представительница Франции Каролин Гарсия.

В полуфинале в Цинциннати Соболенко проиграла Гарсии (2:6, 6:4, 1:6).

«Думаю, сейчас она уже другой игрок. Она более уверена в своей игре. Это будет другой матч.

Ожидаю многого от хорошей подачи, от виннерсов. Я применю тот же подход, а именно заставлю её работать», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Финал состоится в ночь с 7 на 8 ноября мск.

Соболенко в полуфинале Итогового чемпионата WTA обыграла первую ракетку мира 21-летнюю польку Игу Свёнтек, а Гарсия — гречанку Марию Саккари.