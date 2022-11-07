Хольгер Руне отреагировал на пост Новака Джоковича после финала «Мастерса» в Париже
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19-летний датский теннисист Хольгер Руне, который победил 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в финале «Мастерса» в Париже, оставил комментарий под постом серба в соцсетях. Ранее Джокович написал: «Поздравляю Хольгера Руне и всю его команду. Как всегда, спасибо Парижу за потрясающие впечатления. Большое спасибо!»
«Спасибо, что принял меня с распростёртыми объятиями, когда я был юниором и готовился перейти на взрослый уровень. Я никогда не забуду этого. Ты чемпион», — написал Руне в комментариях.
Напомним, Хольгер Руне обыграл Новака Джоковича со счётом 3:6, 6:3, 7:5. Благодаря победе датский спортсмен, занимавший 18-е место в рейтинге ATP, поднялся сразу на восемь строчек и стал 10-м.
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