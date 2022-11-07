Каролина Возняцки обратилась к Хольгеру Руне, который победил Джоковича в финале в Париже

Победительница Открытого чемпионата Австралии 2018 года, бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки обратилась к датскому теннисисту Хольгеру Руне. Вчера, 6 ноября, Руне со счётом 3:6, 6:3, 7:5 обыграл 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в финале «Мастерса» в Париже.

«Поздравляю, Хольгер! Какое достижение! Здорово видеть, что твоя усердная работа окупилась!

Наслаждайся победой, запомни её и отпразднуй как следует с командой и семьёй! Ты заслужил это», — написала Возняцки в своих социальных сетях.

Напомним, Хольгер Руне обыграл Новака Джоковича со счётом 3:6, 6:3, 7:5. Благодаря победе датский спортсмен, занимавший 18-е место в рейтинге ATP, поднялся сразу на восемь строчек и стал 10-м.