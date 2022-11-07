Осака похвасталась новой причёской

Бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака опубликовала в соцсетях фотографии, на которых продемонстрировала новую причёску.

На выложенных снимках японка позирует в домашней обстановке и на природе.

«Я подстриглась», — подписала фотографии спортсменка.

Фото: Фото из личного архива Наоми Осаки

Фото: Фото из личного архива Наоми Осаки

Наоми Осака является победительницей четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победительницей семи турниров WTA в одиночном разряде. В 2018 году она стала первой чемпионкой «Большого шлема» из Японии, обыграв в финале US Open Серену Уильямс. В 2020 году Осака стала первой за 25 лет победительницей Открытого чемпионата США, которая смогла выиграть финальный матч после проигранного первого сета, — японка одолела представительницу Белоруссии Викторию Азаренко — 1:6, 6:3, 6:3. В сентябре 2021 года спортсменка объявила о намерении взять паузу в карьере.