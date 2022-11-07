Дарья Касаткина призналась, что могла закончить карьеру в 22 года
Поделиться
Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что могла завершить карьеру в 2019 году, когда её результаты пошли на спад. Касаткиной было тогда 22 года.
«Мне тогда не нравился теннис, поскольку я не могла играть (на должном уровне. — Прим. «Чемпионата»). Я не могла играть и получать удовольствие от пребывания на корте. Я не получала удовольствия от путешествий, от ударов по мячу — ни от чего. Вот почему [я думала об окончании карьеры].
Но это был не очень долгий период времени. Мне просто надо было пройти через всё это, получить этот опыт. Я рада, что не закрыла тогда эту дверь», — приводит слова россиянки Eurosport.
Ранее чемпионка ТБШ Эшли Барти рассказала о публичной истерике после поражения от Касаткиной.
Комментарии
- 7 ноября 2022
-
09:32
-
09:30
-
09:23
-
09:08
-
08:50
-
08:10
-
07:53
-
07:41
-
07:39
-
07:34
-
07:28
-
07:27
-
06:53
-
06:19
-
02:02
-
00:39
-
00:13
-
00:09
- 6 ноября 2022
-
23:50
-
23:19
-
23:11
-
22:40
-
22:15
-
21:56
-
21:20
-
21:02
-
20:15
-
19:45
-
19:20
-
17:23
-
16:44
-
15:47
-
15:47
-
15:25
-
14:34
Партнерский контент