Дарья Касаткина призналась, что могла закончить карьеру в 22 года

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что могла завершить карьеру в 2019 году, когда её результаты пошли на спад. Касаткиной было тогда 22 года.

«Мне тогда не нравился теннис, поскольку я не могла играть (на должном уровне. — Прим. «Чемпионата»). Я не могла играть и получать удовольствие от пребывания на корте. Я не получала удовольствия от путешествий, от ударов по мячу — ни от чего. Вот почему [я думала об окончании карьеры].

Но это был не очень долгий период времени. Мне просто надо было пройти через всё это, получить этот опыт. Я рада, что не закрыла тогда эту дверь», — приводит слова россиянки Eurosport.

Ранее чемпионка ТБШ Эшли Барти рассказала о публичной истерике после поражения от Касаткиной.