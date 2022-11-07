Дарья Касаткина высказалась о решении совершить каминг-аут и рассказала о реакции людей
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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала своё решение совершить каминг-аут. Ранее в этом году 25-летняя Касаткина призналась в нетрадиционной ориентации.
«Это было удивительное решение. Это не было неосознанно, потому что интервью было запланировано. Но всё, о чём мы говорили, немного превысило то, чего я ожидала от себя.
Я очень рада тому, как всё прошло. После этого для меня всё пошло в гору. Я очень довольна реакцией людей, отзывами, которые я получила, и всем остальным. Это было правильное решение, потому что после этого я почувствовала себя намного лучше», — приводит слова Касаткиной Eurosport.
Также Касаткина призналась, что могла закончить карьеру в 22 года.
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