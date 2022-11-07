Ига Свёнтек объяснила поражение от Арины Соболенко в полуфинале Итогового турнира WTA

Первая ракетка мира 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, почему проиграла Арине Соболенко из Беларуси в полуфинале Итогового чемпионата WTA. Свёнтек потерпела поражение со счётом 2:6, 6:2, 1:6.
По словам Свёнтек, она излишне рисковала в третьем сете.
«Во втором сете я хотела подавить её мощностью. Но в третьей партии я почувствовала, что это была не моя игра. У меня возникло чувство, что я играю слишком рискованно… А она использовала свои шансы и действительно хорошо подавала», — приводит слова польки Reuters.
В финале Итогового чемпионата WTA Арина Соболенко сразится с представительницей Франции Каролин Гарсией, которая в полуфинале победила гречанку Марию Саккари. Матч Соболенко — Гарсия состоится в ночь с 7 на 8 ноября мск.
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