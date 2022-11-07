Шамиль Тарпищев оценил шансы Вероники Кудерметовой выиграть Итоговый в парном разряде

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о предстоящем финале Итогового чемпионата WTA в парном разряде, в котором россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс сыграют с чешками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой. Матч состоится в ночь с 7 на 8 ноября мск.
«Если судить объективно, пара Синякова/Крейчикова немного посильнее за счёт того, что они всегда играют вместе, они сыграннее и считаются первой парой уже на протяжении двух лет. Однако в финалах всегда играют роль нюансы. Всё зависит от нервной системы: всё-таки финал Итогового турнира, можно считать как чемпионат мира.
Пара Кудерметовой и Мертенс имеет шансы на победу: необходимо отыграть психологически ровно и подавать вторую подачу. В упорной борьбе всегда шансы есть», — приводит слова Тарпищева «РБК Спорт».
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