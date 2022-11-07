Расследование по допинг-делу Симоны Халеп завершено
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Румынский юрист Паул Чукур рассказал, что расследование по допинг-делу двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» Симоны Халеп завершено. Ранее стало известно, что в допинг-пробе румынской теннисистки обнаружили запрещённый препарат.
«Этап расследования завершён. Отныне у Симоны Халеп есть 20 дней, чтобы либо оспорить обвинительное заключение, либо заключить — а есть и такая возможность — соглашение о признании вины, которое сократит санкции для неё с четырёх лет, что является стандартом, до трёх лет», — приводит слова Чукура Romania Insider, ссылаясь на TVR.
Отмечается, что у Симоны Халеп есть 20 дней, чтобы решить, оспаривать ли предъявленное ей обвинение в употреблении допинга или заключить соглашение о признании вины.
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