Расследование по допинг-делу Симоны Халеп завершено

Румынский юрист Паул Чукур рассказал, что расследование по допинг-делу двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» Симоны Халеп завершено. Ранее стало известно, что в допинг-пробе румынской теннисистки обнаружили запрещённый препарат.

«Этап расследования завершён. Отныне у Симоны Халеп есть 20 дней, чтобы либо оспорить обвинительное заключение, либо заключить — а есть и такая возможность — соглашение о признании вины, которое сократит санкции для неё с четырёх лет, что является стандартом, до трёх лет», — приводит слова Чукура Romania Insider, ссылаясь на TVR.

Отмечается, что у Симоны Халеп есть 20 дней, чтобы решить, оспаривать ли предъявленное ей обвинение в употреблении допинга или заключить соглашение о признании вины.