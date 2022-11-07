Первая ракетка мира Ига Свёнтек: не буду врать, я ждала завершения сезона
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Первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась эмоциями от того, что её теннисный сезон подошёл к концу.
«Не буду врать — я ждала этого момента. На прошлой неделе было довольно трудно разглядеть эту финишную черту, но всё равно я была полностью мотивирована и готова к каждому матчу. С одной стороны, мне грустно, что я проиграла, с другой стороны, у меня есть ещё один выходной — это хоть какой-то плюс. Этот сезон был довольно напряжённым. Я очень горжусь собой за то, что смогла играть так хорошо до самого конца сезона. Я рада», — приводит слова Свёнтек пресс-служба WTA.
Последней игрой сезона для польки стал полуфинальный матч Итогового чемпионата WTA. Свёнтек проиграла Арине Соболенко со счётом 2:6, 6:2, 1:6.
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