Хольгер Руне эмоционально высказался о попадании на Итоговый в качестве запасного

19-летний датчанин Хольгер Руне (10-я ракетка мира) эмоционально высказался о попадании в качестве запасного на Итоговый турнир АТР, который пройдет в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября.
«Конечно, собираюсь поехать в Турин. Желаю всем теннисистам, которые будут выступать там, здоровья — но, конечно, было бы здорово, если бы я смог сыграть.
Не ожидал такого исхода событий четыре или пять недель назад, но теперь я здесь. Счастлив, что завершил свой сезон таким образом. Да, возможно, будут ещё матчи, которым я тоже буду рад, но прямо сейчас не могу дождаться того, чтобы немного поспать, поесть, просто полностью расслабиться», — цитирует Руне пресс-служба ATP.
19-летний теннисист выиграл «Мастерс» в Париже (Франция), одолев в финале Новака Джоковича со счётом 3:6, 6:3, 7:5.
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