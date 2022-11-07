Жених Марии Шараповой опубликовал милые фото с теннисисткой из каньона в США

Британский миллионер Алекс Гилкс, жених пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой, опубликовал в социальных сетях милые совместные фото с теннисисткой. Пара исследовала знаменитый каньон Антилопы, расположенный на юго-западе США.

«Скульптурные чудеса озёр и каньонов Юты. Спасибо, что позволили нам побывать в этом особенном месте», — подписал фото Гилкс.

Фото: из личного архива Александра Гилкса

Фото: из личного архива Александра Гилкса

Фото: из личного архива Александра Гилкса

Фото: из личного архива Александра Гилкса

1 июля 2022 года Шарапова и Гилкс впервые стали родителями. У них родился сын, которого назвали Теодором.

За время, проведённое в профессиональном туре, Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.