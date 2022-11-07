Симона Халеп обратилась к Хольгеру Руне и Патрику Муратоглу после финала «Мастерса»

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», румынка Симона Халеп обратилась к своему тренеру Патрику Муратоглу и его подопечному датскому теннисисту Хольгеру Руне, который выиграл «Мастерс» в Париже (Франция).

«Хольгер Руне, поздравляю. Было приятно наблюдать за твоей игрой. Горжусь своим тренером и особенным человеком Патриком Муратоглу», — написала Симона Халеп в своих социальных сетях.

Руне в финале турнира в Париже обыграл серба Новака Джоковича. Хольгер одержал победу со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

Симона Халеп подозревается в употреблении запрещенных препаратов. Теннисистка сообщала, что в её допинг-пробе обнаружили запрещённый препарат. По её словам, субстанция под названием Roxadustat обнаружена в крайне низком количестве, также она добавила, что никогда сознательно не принимала ничего запрещённого.

