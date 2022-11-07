Пегула снялась с финала Кубка Билли Джин Кинг после провала на Итоговом чемпионате WTA

Третья ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула не сыграет в финальной части Кубка Билли Джин Кинг – 2022, сообщает Федерация тенниса США (USTA). Турнир пройдёт в Глазго (Шотландия) с 8 по 13 ноября.

Ранее Пегула неудачно выступила на Итоговом чемпионате WTA, который в данный момент проходит в Форт-Уэрте (Техас, США). Американка проиграла все три матча на групповом этапе как в одиночном, так и в парном разряде.

В сборной США Пегулу заменит финалистка одного турнира «Большого шлема» и чемпионка шести турниров на уровне WTA в парном разряде, 111-я ракетка мира Кэти Макнелли.

Напомним, действующими чемпионками Кубка Билли Джин Кинг являются российские теннисистки, которые отстранены от текущего розыгрыша решением ITF.