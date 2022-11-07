Райлли Опелка опубликовал стильные фото с показа Chanel в Майами

38-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка опубликовал в социальных сетях стильные фото с показа круизной коллекции модного дома Chanel в Майами (США). Ранее Райлли признавался, что «чем больше он увлекается модой и искусством, тем больше начинает презирать некоторые вещи в теннисе».
Фото: из личного архива Райлли Опелки
Фото: из личного архива Райлли Опелки
Фото: из личного архива Райлли Опелки
В последний раз Опелка выходил на корт на турнире категории ATP-500 в Вашингтоне, который проходил с 1 по 7 августа, где дошёл до третьего круга, проиграв будущему чемпиону австралийцу Нику Кирьосу. В этом году американец выиграл турниры в Хьюстоне и Далласе (США). Всего на счету Райлли четыре титула на уровне ATP в одиночном разряде.
25-летний Опелка досрочно завершил сезон из-за травмы бедра. Он пропустил «Мастерсы» в Монреале и Цинциннати, а также Открытый чемпионат США – 2022.
- 7 ноября 2022
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