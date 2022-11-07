«В мире нет киборгов». Психолог Свёнтек высказалась о поражении Иги от Арины Соболенко

Психолог польской теннисистки Иги Свёнтек Дарья Абрамович высказалась о поражении первой ракетки в полуфинальном матче Итогового чемпионата WTA от представительницы Белоруссии Арины Соболенко (шестая ракетка мира).
«В спорте нет совершенства. В мире тоже: нет киборгов, идеальных людей, идеальных времен года. Этого просто не бывает. Тот, кто думает иначе — начинает идти по тупиковому пути, который ведет к выгоранию, травмам, нарушению настроения или другим последствиям. Чем раньше это осознает мировой спорт, тем легче будет строить карьеру. Мы следим за этим.
Ига — спортсмен из плоти и крови. Большая благодарность ей за то, что она хочет развиваться. Даже сегодня, проиграв сет, она в какой-то мере готова сделать такие выводы. Каждая из наших встреч является источником ценной информации», — приводит слова Абрамович Sport.pl.
- 7 ноября 2022
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