Тренер Иги Свёнтек объяснил, почему его подопечная проиграла Арине Соболенко

Томаш Викторовский, тренер первой ракетки мира Иги Свёнтек, объяснил, почему его подопечная потерпела поражение в полуфинальном матче Итогового чемпионата WTA с представительницей Беларуси Ариной Соболенко (шестой ракеткой мира).

«Игра не заладилась с самого начала. Это из-за нескольких ошибок Иги. Был небольшой риск. Кроме того, она не использовала информацию о направлении подачи соперницы. Это привело к преимуществу Соболенко в начале матча. Возвращаться в матч после этого было тяжело. Соперница хороша, Ига играла хуже.

Она хуже реагировала на происходящее на корте, но не только потому, что её соперница играла очень быстро. Понятно, что это не первое поражение Иги в нынешнем сезоне. Даже проиграв этот матч, Ига провела очень успешный сезон. Надеюсь, что эти небольшие ошибки, допущенные сегодня, не повторятся — по крайней мере, с этой соперницей», — приводит слова Викторовского Sport.pl.