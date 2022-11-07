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Бен Ротенберг — о подозрительных действиях команды Джоковича: что там нужно скрывать?

Бен Ротенберг — о подозрительных действиях команды Джоковича: что там нужно скрывать?
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Известный теннисный журналист Бен Ротенберг прокомментировал видео с подозрительными действиями команды 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», серба Новака Джоковича на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция).

Во время одного из матчей Джокович попросил болгёрл принести ему воды от команды. В Сети появилось видео, на котором физиотерапевт серба Улисес Бадио, сидевший на трибунах, начинает готовить ему какую-то смесь. Сидевший рядом с ним тренер Джоковича Марко Паничи замечает, что этот момент снимают, и просит одного из членов команды закрыть происходящее спиной, что в итоге и происходит.

«Я всегда считал, что нужно больше прозрачности в том, какие именно вещества принимают игроки — особенно во время матчей. При этом я редко думаю, что с этими напитками что-то может быть не так. Но, чёрт возьми, языки тел в этом видео очень странные. Что, по мнению команды Джоковича, там нужно скрывать?» — написал Ротенберг в своих социальных сетях.

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