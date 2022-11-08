Арина Соболенко – Каролин Гарсия: текстовая онлайн-трансляция финала Итогового турнира WTA

Сегодня, 8 ноября определится победительница Итогового чемпионата WTA – 2022, который проходит в Форт-Уэрте (штат Техас, США). За титул поборются седьмая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и шестой номер рейтинга француженка Каролин Гарсия. Поединок поставлен 2-м запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 5:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Каролин Гарсия в финале Итогового чемпионата WTA.

Счёт личных встреч теннисисток равный — 2-2. Все предыдущие поединки также состоялись на харде. В 2018-м Соболенко выиграла два матча из трёх, а в этом году Гарсия, бывшая тогда 35-й ракеткой мира и начавшая турнир в Цинциннати с квалификации, победила белоруску в полуфинале этих соревнований — 6:2, 4:6, 6:1. После этого Гарсия завоевала там титул, а затем дошла до полуфинала US Open — как и Соболенко.