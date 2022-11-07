Ана Иванович показала шикарный наряд, в котором она праздновала свой 35-й день рождения

Победительница Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») 2008 года, бывшая первая ракетка мира, сербская теннисистка Ана Иванович опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала, в каком наряде она праздновала свой 35-й день рождения.
Фото: из личного архива Иванович
«Сегодня празднуем в кругу семьи. Всем спасибо за поздравления», — подписала Иванович фото.
Напомним, высшее достижение 34-летней Аны Иванович на Australian Open — выход в финал в 2008 году, на Уимблдоне — полуфинал в 2007-м, на Открытом чемпионате США — четвертьфинал 2012 года. Сербская спортсменка объявила о завершении карьеры в 2016 году. Её муж — чемпион мира 2014 года по футболу, немец Бастиан Швайнштайгер. Иванович вышла замуж за Швайнштайгера в июле 2016 года; у них уже двое детей.
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