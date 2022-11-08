«Я ненавижу тебя». Арина Соболенко в шутку обратилась к Гарсии после поражения в финале

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к француженке Каролин Гарсии, которая обыграла её в финале Итогового чемпионата WTA. Соболенко потерпела поражение со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

Арина в шутку заявила, что испытывает ненависть к Каролин.

«Каролин, прямо сейчас я ненавижу тебя. Но сегодня ты играла в невероятный теннис. И не только сегодня. В этом году ты играла невероятно, так что поздравляю с результатом.

Уверена, впереди нас ожидает ещё много чего. Надеюсь, мы ещё сыграем в финалах. Посмотрим, что будет на следующий раз!» — сказала Соболенко после матча.

Напомним, в полуфинале Соболенко неожиданно обыграла первую ракетку мира, 21-летнюю польку Игу Свёнтек, а Гарсия — гречанку Марию Саккари.