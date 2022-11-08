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Каролин Гарсия прокомментировала победу над Ариной Соболенко в финале Итогового турнира

Каролин Гарсия прокомментировала победу над Ариной Соболенко в финале Итогового турнира
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Французская теннисистка Каролин Гарсия прокомментировала победу над представительницей Беларуси Ариной Соболенко в финале Итогового чемпионата WTA. Гарсия обыграла Соболенко со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

«Посвящаю победу всем людям, с кем я могу разделить своё прошлое и выиграть этот трофей. Я встретила множество людей на этом пути. Некоторые из них здесь. Некоторые встретили меня, когда я была 12-летней маленькой девочкой.

От всего этого у меня остались позитивные воспоминания. Весь этот опыт сделал меня лучше и как человека, и как игрока», — сказала Каролин после матча.

Напомним, в полуфинале Соболенко неожиданно обыграла первую ракетку мира, 21-летнюю польку Игу Свёнтек, а Гарсия — гречанку Марию Саккари.

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