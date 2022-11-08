Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс прокомментировали победу в финале Итогового турнира
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Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс прокомментировали победу в финале Итогового чемпионата WTA в парном разряде. Кудерметова и Мертенс обыграли чешек Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:2, 4:6, [11:9].
«Я так рада держать этот трофей», — сказала Кудерметова после матча.
«Мы только что выиграли Итоговый чемпионат WTA. Пока мне даже не верится в это. Я так нервничала в конце матча.
Мы провели потрясающую неделю. Мы остались непобеждёнными. Просто не верится. Знаете, действительно прекрасная неделя. Нам действительно очень понравилось в Форт-Уэрте», — сказала Мертенс.
Напомним, в одиночном разряде победу в финале одержала француженка Каролин Гарсия, обыгравшая белоруску Арину Соболенко.
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