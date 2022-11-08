Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс прокомментировали победу в финале Итогового турнира

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс прокомментировали победу в финале Итогового чемпионата WTA в парном разряде. Кудерметова и Мертенс обыграли чешек Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:2, 4:6, [11:9].

«Я так рада держать этот трофей», — сказала Кудерметова после матча.

«Мы только что выиграли Итоговый чемпионат WTA. Пока мне даже не верится в это. Я так нервничала в конце матча.

Мы провели потрясающую неделю. Мы остались непобеждёнными. Просто не верится. Знаете, действительно прекрасная неделя. Нам действительно очень понравилось в Форт-Уэрте», — сказала Мертенс.

Напомним, в одиночном разряде победу в финале одержала француженка Каролин Гарсия, обыгравшая белоруску Арину Соболенко.