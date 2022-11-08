Арина Соболенко объяснила, почему проиграла Каролин Гарсии в финале Итогового турнира WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, почему проиграла представительнице Франции Каролин Гарсии в финале Итогового чемпионата WTA. Соболенко потерпела поражение со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

«Я просто немного снизила свой уровень игры. На тай-брейке и в первом гейме второго сета. Вот и всё.

Я сделала всё, что было в моих силах. Но она показала невероятный теннис», — приводит слова Арины пресс-служба WTA.

В полуфинале Соболенко неожиданно обыграла первую ракетку мира, 21-летнюю польку Игу Свёнтек, а Гарсия — гречанку Марию Саккари.

Напомним, в финале Итогового чемпионата WTA в парном разряде россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс победили чешек Барбору Крейчикову и Катержину Синякову.