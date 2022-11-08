Вероника Кудерметова рассказала, что говорила Мертенс при счёте 2:7 на супер-тай-брейке

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала о своих словах в адрес бельгийки Элисе Мертенс во время финала Итогового чемпионата WTA. Кудерметова и Мертенс выиграли турнир в парном разряде, обыграв в финале чешек Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:2, 4:6, [11:9].
По словам Кудерметовой, при счёте 2:7 на супер-тай-брейке она призывала Мертенс не сдаваться.
«На супер-тай-брейке, когда счёт был 2:7, я сказала Элисе, что надо верить, надо оставаться на позитиве и что мы продолжаем работать, что бы ни случилось», — приводит слова Вероники пресс-служба WTA.
Напомним, благодаря своей победе Вероника Кудерметова станет второй ракеткой мира в парном разряде. До турнира Кудерметова занимала пятое место. Что касается Мертенс, то бельгийка, располагавшаяся на девятой строчке, станет пятой.
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