Кудерметова – 7-я россиянка, выигравшая титул в парном разряде на Итоговом турнире WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова стала седьмой российской теннисисткой в истории, которой удалось выиграть титул в парном разряде на Итоговом турнире WTA.
Ранее этот же титул завоевали такие россиянки, как Анна Курникова (1999, 2000), Елена Дементьева (2002), Надежда Петрова (2004, 2012), Мария Кириленко (2012), Екатерина Макарова и Елена Веснина (2016).
Кудерметова, которая в паре с бельгийкой Элисе Мертенс выиграла Итоговый чемпионат WTA, станет второй ракеткой мира в парном разряде, после того как организация опубликует обновлённую версию рейтинга. До турнира Кудерметова занимала пятое место. Что касается Мертенс, то бельгийка, располагавшаяся на девятой строчке, станет пятой.
На первом месте в рейтинге WTA в парном разряде останется чешка Катержина Синякова, несмотря на поражение в финале. Напомним, Синякова и её соотечественница Барбора Крейчикова проиграли Кудерметовой и Мертенс со счётом 2:6, 6:4, [9:11].
- 8 ноября 2022
-
09:16
-
09:16
-
08:53
-
08:37
-
08:30
-
08:30
-
08:22
-
07:48
-
07:43
-
07:37
-
07:32
-
06:52
-
04:39
-
04:25
-
02:30
-
00:21
- 7 ноября 2022
-
23:39
-
23:25
-
23:22
-
23:08
-
22:49
-
22:33
-
22:32
-
22:04
-
21:31
-
21:15
-
20:53
-
20:53
-
20:39
-
20:15
-
19:49
-
19:08
-
18:41
-
18:25
-
18:03