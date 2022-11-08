Кудерметова – 7-я россиянка, выигравшая титул в парном разряде на Итоговом турнире WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова стала седьмой российской теннисисткой в истории, которой удалось выиграть титул в парном разряде на Итоговом турнире WTA.



Ранее этот же титул завоевали такие россиянки, как Анна Курникова (1999, 2000), Елена Дементьева (2002), Надежда Петрова (2004, 2012), Мария Кириленко (2012), Екатерина Макарова и Елена Веснина (2016).



Кудерметова, которая в паре с бельгийкой Элисе Мертенс выиграла Итоговый чемпионат WTA, станет второй ракеткой мира в парном разряде, после того как организация опубликует обновлённую версию рейтинга. До турнира Кудерметова занимала пятое место. Что касается Мертенс, то бельгийка, располагавшаяся на девятой строчке, станет пятой.



На первом месте в рейтинге WTA в парном разряде останется чешка Катержина Синякова, несмотря на поражение в финале. Напомним, Синякова и её соотечественница Барбора Крейчикова проиграли Кудерметовой и Мертенс со счётом 2:6, 6:4, [9:11].