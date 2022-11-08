Хольгер Руне написал пост после волевой победы над Новаком Джоковичем в финале в Париже
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Датский теннисист Хольгер Руне опубликовал пост в своих социальных сетях, после того как обыграл 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в финале «Мастерса» в Париже (Франция). Руне победил Джоковича со счётом 3:6, 6:3, 7:5.
«Невероятная неделя. Так здорово, что я выиграл свой первый «Мастерс» в Париже. Париж, ты стал особенным для меня и для моей суперкоманды. Мы повеселились, поработали. Мы отлично взаимодействуем, и я очень благодарен за это.
Все матчи на неделе были сложные. Но финал… Мне никогда в жизни ещё не было так тяжело во время матча. Новак, я очень ценю нашу дружбу.
Наконец, большое спасибо семье, спонсорам и болельщикам. Продолжу усердно трудиться и мечтать о великом», — написал Хольгер.
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