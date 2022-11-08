Гарсия установила историческое достижение для Франции
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Французская теннисистка Каролин Гарсия, после победы над Ариной Соболенко в финале итогового турнира WTA — 7:6 (7:4), 6:4, стала автором рекорда среди представительниц своей страны.
Гарсия стала первой француженкой с 2006 года после Амели Моресмо, которая сумела одержать победу в восьми или более матчах против соперниц из топ-10 рейтинга WTA в пределах одного года.
В 2022 году Гарсия обыграла Игу Свёнтек, Марию Саккари (дважды), Джессику Пегулу, Арину Соболенко (дважды), Кори Гауфф и Дарью Касаткину.
На сегодняшний день французская теннисистка занимает шестое место в рейтинге WTA. Она является победительницей 17-ти турниров WTA и двух турниров «Большого шлема» в парном разряде (оба раза — на «Ролан Гаррос» в 2016 и 2022 году).
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