Каролин Гарсия рассказала, как ей удалось победить Арину Соболенко в финале Итогового
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Французская теннисистка Каролин Гарсия прокомментировала победу над представительницей Беларуси Ариной Соболенко в финале Итогового чемпионата WTA. Гарсия обыграла Соболенко со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
«Очень довольна настроем. Я всё время оставалась спокойной. Все негативные эмоции не влияли на меня. И это серьёзно помогло в смысле того, что я воспользовалась возможностями, которые были у меня на тай-брейке и в первом гейме во втором сете, когда мне удалось взять её подачу», — приводит слова Каролин Гарсии пресс-служба WTA.
Напомним, в полуфинале Итогового чемпионата WTA Арина Соболенко неожиданно обыграла первую ракетку мира, 21-летнюю польку Игу Свёнтек, а Каролин Гарсия — гречанку Марию Саккари.
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