Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Вероники Кудерметовой на Итоговом в парном разряде

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянки Вероники Кудерметовой и бельгийки Элисе Мертенс в парном разряде на Итоговом чемпионате WTA. В финале Кудерметова и Мертенс обыграли чешек Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:2, 4:6, [11:9].
«Выиграли очень тяжёлый матч, уступали 2:7 на решающем тай-брейке, победили 11:9. Очень хорошая волевая победа. Это праздник для российского и татарстанского тенниса. В Казани после Универсиады была создана Академия тенниса, и есть реальное развитие тенниса. Дети пошли заниматься, много спортсменов в сборной России.
Это редко бывает, что спортсменка входит в топ-10 и в индивидуальном рейтинге, и в парном. А Итоговый турнир — это практически чемпионат мира. Вероника поступательно идёт вперёд. Потихоньку, по крупицам собирает мастерство. И она стала надёжнее играть в тяжёлых ситуациях», — цитирует Тарпищева «РИА Новости Спорт».
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