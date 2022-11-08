Каролин Гарсия высказалась об игре Арины Соболенко после победы над ней в финале Итогового

Французская теннисистка Каролин Гарсия прокомментировала победу над представительницей Беларуси Ариной Соболенко в финале Итогового чемпионата WTA. Гарсия обыграла Соболенко со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

«Сложности на второй подаче Соболенко? Она действительно хорошо подавала, эффективно. Она подавала в разные зоны. Я не так уж много могла сделать. Но затем прибавила.

Мы понимаем, что она может хорошо подавать. Но и двойные ошибки она делает. На тай-брейке я предпочла идти вперёд, и это окупилось», — приводит слова Гарсии L'Equipe.

Напомним, в полуфинале Итогового чемпионата WTA Арина Соболенко неожиданно обыграла первую ракетку мира, 21-летнюю польку Игу Свёнтек, а Каролин Гарсия — гречанку Марию Саккари.