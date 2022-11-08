Каролин Гарсия написала пост из одного слова после победы над Соболенко в финале Итогового
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Французская теннисистка Каролин Гарсия опубликовала новый пост в своих социальных сетях после того, как обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко в финале Итогового чемпионата WTA в Форт-Уэрте (Техас). Гарсия победила Соболенко со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
«Чемпионка!» — написала Каролин.
В полуфинале Соболенко неожиданно обыграла первую ракетку мира, 21-летнюю польку Игу Свёнтек, а Гарсия — гречанку Марию Саккари.
Напомним, в финале Итогового чемпионата WTA в парном разряде россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс победили чешек Барбору Крейчикову и Катержину Синякову. Благодаря этому Кудерметова стала второй ракеткой мира в парном разряде. Теперь она уступает только Синяковой.
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