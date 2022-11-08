Арина Соболенко опубликовала большой пост после поражения от Гарсии в финале Итогового

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новый пост в своих социальных сетях после того, как проиграла француженке Каролин Гарсии (6:7 (4:7), 4:6) в финале Итогового чемпионата WTA.
«Что ж… Какой это был сезон! Большое спасибо за всю вашу поддержку на протяжении всего этого времени. Не тот результат, с которым я хотела закончить этот сезон, но…
Спасибо, 2022-й, за то, что сделал меня действительно сильнее на корте и за его пределами! Я точно никогда не забуду этот сезон, потому что он многому меня научил! Он начался как худший сезон в моей жизни, а закончился как один из лучших… Хотя результаты были не на том уровне, которого мне хотелось бы, внутри себя я чувствую, как сильно изменилась в лучшую сторону!
Хочу поблагодарить свою команду за то, что вы всегда со мной, несмотря ни на что! Я очень горжусь вами, ребята! Без вас я бы не смогла справиться со всеми этими проблемами в этом сезоне!
Теперь пора отдохнуть и набраться сил! Не могу дождаться очередной предсезонки», — написала Соболенко.
Фото: из личного архива арины соболенко
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