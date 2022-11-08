Вероника Кудерметова обратилась к Элисе Мертенс после победы на Итоговом в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обратилась к своей партнёрше по выступлениям в парном разряде бельгийке Элисе Мертенс. Она поблагодарила её за игру. В финале Итогового чемпионата WTA, который закончился в городе Форт-Уэрте (штат Техас, США), Кудерметова и Мертенс обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:4, 2:6, [11:9].

«Чемпионы Итогового турнира. Рада, что удалось закончить сезон таким образом. Спасибо, партнёр», — написала Кудерметова, тегнув аккаунт Мертенс.

Фото: из соцсетей вероники кудерметовой

Напомним, что в одиночном разряде на Итоговом чемпионате WTA победу одержала Каролин Гарсия из Франции. В финале она в двух сетах обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко.