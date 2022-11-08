«Трудно было мечтать о лучшем окончании года». Мертенс поблагодарила Кудерметову
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Бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге, бельгийская теннисистка Элисе Мертенс выложила пост в соцсетях, в котором поблагодарила свою напарницу, россиянку Веронику Кудерметову, с которой они вместе стали победительницами Итогового турнира WTA в парном разряде.
Напомним, в решающем матче турнира Мертенс и Кудерметова оказались сильнее пары Барбора Крейчикова/Катержина Синякова — 6:2, 4:6, 11:9.
«О боже, мы чемпионы! Какой матч, неделя и, конечно же, супер-тай-брейк! Благодарю партнёршу, мы и мечтать не могли о лучшем окончании года!» — написала Мертенс.
Кудерметова и Мертенс не допустили ни одного поражения по ходу Итогового турнира WTA.
Отметим, Крейчикова и Синякова являлись действующими чемпионками Итогового турнира.
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