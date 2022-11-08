Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шамиль Тарпищев оценил выступление Касаткиной на Итоговом. Дарья не вышла из группы

Шамиль Тарпищев оценил выступление Касаткиной на Итоговом. Дарья не вышла из группы
Комментарии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление российской теннисистки Дарьи Касаткиной на Итоговом чемпионате WTA. Касаткина не вышла из группы, одержав одну победу (над Кори Гауфф) и потерпев два поражения (от Иги Свёнтек и Каролин Гарсии).

«Касаткина сделала всё, что могла, на Итоговом. Претензий предъявить невозможно. Она потихоньку улучшает возможности своей подачи, по мысли играет хорошо. Восьмая в мире — это большой для неё прогресс», — сказал Тарпищев.

Турнир выиграла Гарсия, которая в финале победила белоруску Арину Соболенко. В парном разряде титул завоевали россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс, которые в решающем матче обыграли чешек Барбору Крейчикову и Катержину Синякову.

Касаткина не вышла из группы! Впервые за сезон Дарья отдала матч после выигранного сета Касаткина не вышла из группы! Впервые за сезон Дарья отдала матч после выигранного сета
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022