Шамиль Тарпищев оценил выступление Касаткиной на Итоговом. Дарья не вышла из группы

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление российской теннисистки Дарьи Касаткиной на Итоговом чемпионате WTA. Касаткина не вышла из группы, одержав одну победу (над Кори Гауфф) и потерпев два поражения (от Иги Свёнтек и Каролин Гарсии).

«Касаткина сделала всё, что могла, на Итоговом. Претензий предъявить невозможно. Она потихоньку улучшает возможности своей подачи, по мысли играет хорошо. Восьмая в мире — это большой для неё прогресс», — сказал Тарпищев.

Турнир выиграла Гарсия, которая в финале победила белоруску Арину Соболенко. В парном разряде титул завоевали россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс, которые в решающем матче обыграли чешек Барбору Крейчикову и Катержину Синякову.