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Янник Синнер: готов приложить все усилия, чтобы сильно начать год в Австралии!

Янник Синнер: готов приложить все усилия, чтобы сильно начать год в Австралии!
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15-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер подвёл итоги сезона-2022.

В 2022 году 21-летний Синнер завоевал шестой титул на уровне ATP, а также дважды доходил до четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема».

Фото: Янник Синнер с тренером Дарреном Кэхиллом

«Чао! Для меня это конец сезона-2022 в туре. Этот год получился для меня самым сложным: мне было чему поучиться, было много взлётов и падений. Но моя сосредоточенность на положительных моментах и умение учиться на ошибках всегда оставались неизменными.

Очень благодарен своей команде, спасибо им за поддержку на протяжении всего сезона.

Сейчас я немного отдохну перед тем, как начнётся финал Кубка Дэвиса. Я уже с нетерпением жду следующего сезона и планирую начать подготовку уже в ближайшие недели. Готов приложить все усилия, чтобы сильно начать год в Австралии! Работа кипит», — написал Синнер в своих социальных сетях.

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