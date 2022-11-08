Азаренко: вчера написала, что отпуск закончился. Сегодня ко мне постучался допинг-контроль

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась забавным случаем с фанатами.

«Вчера выложила фото из спортзала с подписью, что отпуск закончился. Сегодня в шесть утра ко мне в дверь постучался допинг-контроль», — написала Азаренко в своих социальных сетях, добавив эмодзи «смех до слёз».

Для Азаренко сезон-2022 завершён. Её лучшим результатом в текущем году является полуфинал турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика). Виктория, как и другие белорусские и российские теннисисты, была отстранена от участия в Уимблдоне-2022 решением Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA).

33-летняя Азаренко – чемпионка 21 турнира в одиночном разряде на уровне WTA, олимпийская чемпионка 2012 года в миксте, бронзовый призёр той же Олимпиады в одиночном разряде, трёхкратная финалистка US Open. В данный момент Виктория занимает 27-ю строчку в рейтинге WTA.