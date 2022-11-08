Стефанос Циципас приобрёл дом в Монако по соседству с Каролиной Возняцки

Третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас сообщил, что приобрёл дом в Монако.
«Новый дом – это место, где рождаются воспоминания и сбываются мечты», — подписал фото Циципас.
Фото: из личного архива Стефаноса Циципаса
На пост отреагировала бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки. «Добро пожаловать, сосед!» — написала Каролина в комментариях.
Для 24-летнего Циципаса сезон-2022 ещё не завершён. Стефанос отобрался на Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября.
В 2022 году Циципас защитил титул на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), а также стал чемпионом травяного турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания). Лучшим его достижением на турнирах «Большого шлема» стал полуфинал Australian Open.
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