Виктория Азаренко опубликовала откровенное фото в купальнике с пляжа на Багамах

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала в социальных сетях откровенное фото в купальнике с пляжа на Багамских островах.
Фото: из личного архива Виктории Азаренко
На пост с помощью эмодзи «огонь» отреагировали Донна Векич и Джессика Пегула.
Для Азаренко сезон-2022 завершён, она не сумела отобраться на Итоговый чемпионат WTA. Её лучшим результатом в текущем году является полуфинал турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика).
33-летняя Азаренко – чемпионка 21 турнира в одиночном разряде на уровне WTA, олимпийская чемпионка 2012 года в миксте, бронзовый призёр той же Олимпиады в одиночном разряде, трёхкратная финалистка US Open. В данный момент Виктория занимает 28-ю строчку в рейтинге WTA.
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